Banco do Brasil perde para o Itaú posto de maior banco do país

TÁSSIA KASTNER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Itaú ultrapassou o Banco do Brasil e é o maior banco do país, considerando o ranking de ativos totais. É o que mostram os números divulgados pelas instituições financeiras referentes aos resultados do último trimestre de 2016. O Itaú fechou o ano passado com R$ 1,43 trilhão de ativos, crescimento de 4,89% na comparação com o final de 2015. Já os ativos do Banco do Brasil ficaram praticamente estáveis em um ano, a R$ 1,4 trilhão. Na comparação com setembro, houve queda de 3,24%. Entre os ativos totais de um banco então os depósitos dos clientes e os empréstimos concedidos. Nesta quinta-feira (16), o Banco do Brasil informou que seu lucro líquido recuou 61,6% no último trimestre do ano passado, para R$ 963 milhões. O resultado ruim foi reflexo de despesas extraordinárias com o programa de aposentadoria incentivada, redução do crédito e aumento nas despesas contra possíveis calotes. O BB ainda detém a maior carteira de crédito entre os grandes bancos, com R$ 708 bilhões, apesar da queda de 10% em 12 meses. O Itaú tinha emprestado R$ 562 bilhões no mesmo período, volume também menor que o registrado um ano antes.