Policiais civis do Rio protestam no Aeroporto do Galeão

(foto: Reprodução)

Policiais civis do Rio de Janeiro fizeram nesta quinta-feira (16) um protesto no Aeroporto Internacional do Galeão Antônio Carlos Jobim. Entregando para os turistas no desembarque panfletos em português e em inglês, os policiais dizem que a situação dos organismos de segurança no estado está “caótica”.

A categoria está em greve desde o dia 16 de janeiro para cobrar o pagamento do décimo terceiro salário, da premiação por metas desde dezembro de 2015 e das horas-extras trabalhadas durante as folgas (RAS-Regime Adicional de Serviço), atrasadas desde agosto passado. O protesto no aeroporto foi realizado pela manhã.

“Em greve há um mês, os policiais só atendem os casos graves e cumprimento de mandado de prisão”, informa Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro.

Em nota, a Polícia Civil informou que “não se manifesta sobre teor de decisão de entidade de classe” e que “unidades estão atendendo as emergências e casos complexos normalmente”. O registro de ocorrência pode ser feito através da Delegacia on line.

A Secretaria de Fazenda informou que ainda não tem previsão dos pagamentos atrasados da categoria.