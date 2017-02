Quadrilha de furto e roubo de veículos é desmantelada em Maringá

(foto: Polícia Civil)

Quatro homens de idades entre 24 e 62 anos e um menor de 17 anos foram conduzidos a 9ª Subdivisão Policial (SDP) de Maringá, na terça-feira (14), por investigadores da Seção de Furtos e Roubos de Veículos. Eles são suspeitos de praticarem crimes de furto e roubo de veículos no município.

De acordo com informações policiais, foram cerca de 40 dias de investigação. Policiais civis estavam realizando diligências quando localizaram um veículo Corsa com placas adulteradas, roubado no final do mês de janeiro na Zona Sete, em uma residência no Conjunto Habitacional Vieira.

