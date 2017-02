Depois do artístico e programação, Silvio Santos assume jornalismo do SBT

Primeiro Silvio Santos inventou Dudu Camargo, um jovem de 18 anos, nada com a idade, mas tudo contra a sua inexperiência, para apresentar um jornal de manhã. Isto, de um dia para o outro, a toque de caixa, sem ouvir a opinião de ninguém, nem mesmo do seu diretor de jornalismo à época, Marcelo Parada. Deu, como absoluta lógica, naquilo que todo mundo viu, até com ameaça de striptease no final de uma edição. Não bastasse errar, insistiu no erro: o menino continua lá. E como desgraça pouca é bobagem, agora resolveu contratar Marcão do Povo, com ficha conhecida e chamado de Chumbo Grosso até passado recente, para dividir com Dudu o horário da manhã. Em matéria de viver perigosamente, são dois “BOs” anunciados e conflitantes com o trabalho que outros jornalistas, sérios e capacitados, procuram fazer no SBT. Desde sempre, Silvio Santos se colocou, na prática, como diretor artístico e de programação da sua emissora. Agora, tudo indica, assumiu também o jornalismo. Só Deus sabe no que isso vai dar.

TV Tudo

A vida é assim

Por trás de tudo, é interessante verificar como as coisas funcionam na televisão. Marcão do Povo, até bem poucos dias, era um alguém quase secreto. Poucos sabiam da sua existência. Ficou conhecido porque ofendeu a cantora Ludmilla. Foi demitido da Record, mas como prêmio ganhou contrato no SBT.

Não está só

Mas em matéria de surpreender o seu telespectador, fazer as coisas de um dia para o outro ou até no mesmo dia, o SBT não está só. A Record também está ali. O programa “Repórter Investigação”, para surpresa até do Domingos Meirelles, vai voltar ao ar neste próximo domingo.

Fato consumado

Guilherme Santana está fora do “Pânico”. O contrato terminou ontem e não foi renovado, porque não se chegou a um acordo na parte do dinheiro. Ele tem agora pista livre para acertar com a Globo.

Chumbo trocado

Sabrina Sato gravou, segunda-feira, na Record, um programa especial para 4 de março, reunindo Marcelo Rezende, Luiz Bacci, Fabíola Gadelha e Percival de Souza. É o dia que o SBT irá estrear “Fábrica de Casamentos”, no SBT, com Chris Flores e Carlos Bertolazzi.

Bandeira de aluguel (1)

É importante deixar claro que emissoras como Band e Rede TV! são, no mínimo, coniventes com os prejuízos causados àqueles que, inadvertidamente, aceitam participar dos programas de caça-palavras, joguinho dos erros e outros do gênero, que as duas mantêm no ar. Venda de horário não significa se isentar da responsabilidade.

Bandeira de aluguel (2)

Produtos como “Game Fone” e “Master Game”, embora crias de terceiros, são exibidos na Band e Rede TV!, com as duas emissoras cientes de que não passam de uma tomação de dinheiro criminosa e descarada dos desavisados. No meio TV isso é conhecido como estelionato show.

Vem aí

Quando aqui se noticiou o fim da joint venture entre Globo e Endemol, também foi informada a venda do “Your Face Sounds Familiar” para ser produzido ainda este ano no “Domingão do Faustão”. É um dos formatos de maior sucesso no mundo. Está presente em mais de 40 países.

Tal e Qual

No “Domingão”, “Your Face Sounds Familiar”, onde celebridades de vários segmentos interpretam e imitam artistas famosos está sendo chamado internamente de “Tal e Qual”. Em sua passagem pelo SBT, o mesmo programa foi chamado de “Esse Artista Sou Eu”.

Globo/Estevam Avellar





Convocação

O pessoal do “Domingão” já está envolvido na produção do “Tal e Qual”, inclusive já com nomes definidos para a sua primeira edição. A competição, inicialmente, contará com as participações de Eriberto Leão, Ícaro Silva, Nelson Freitas Jr., Enzo Romani, Fafá de Belém, Emanuelle Araújo, Samantha Schmutz e Luiza Possi.

Bate – Rebate

A volta do Anderson Silva ao octógono levou o canal Combate a observar números dos mais interessantes...

... A hashtag #andersonsilvanocombate liderou o ranking do Twitter no Brasil por mais de 5 horas...

... No Facebook, o Combate conquistou 30,2 mil novos fãs e mais de 1,1 milhão de usuários engajados em suas publicações.

Fernando Fernandes está gravando piloto de novo programa para o BandSports.

Programadores e geeks novamente ocuparão a casa do BBB imediatamente após o encerramento do programa...

... A Globo promoverá, dias 15 e 16 de abril, a terceira edição do seu Hackathon, maratona de programação para criação de um projeto inovador...

... A mestre de cerimônias do evento este ano será Fernanda Gentil, que já gravou um vídeo convocando os candidatos para a disputa.

Dony De Nuccio é outra agradável surpresa do Globonews...

... Tem a capacidade de ler teleprompter, como se estivesse falando sem ele, e bom entrosamento com a câmera.

“Calendário Sertanejo” é a nova série do jornal “Hoje” na Globo, com estreia segunda-feira...

. ...Em quatro reportagens estarão sertanejos que têm uma rotina intensa de shows, dentre eles, Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Nayara Azevedo, Luan Santana, Zé Neto & Cristiano.

C´est fini

Está andando, na Globo, o especial em homenagem aos 100 anos do Chacrinha, previsto para ser exibido em quatro episódios, ainda em setembro, mês do seu nascimento. Stepan Nercessian, como fez no teatro, reviverá o apresentador. Direção do Andrucha Waddington.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!