Paraná Clube pode disputar 4 jogos em 7 dias

Placa da Primeira Liga na Vila Capanema: dois jogos pela competição na próxima semana (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube pode enfrentar uma sequência de quatro partidas em sete dias, começando no próximo domingo. Antes, o time teria três jogos em seis dias. No entanto, a CBF marcou o confronto da segunda fase da Copa do Brasil para o sábado de Carnaval, dia 25 de fevereiro.

A sequência bizarra de jogos começa domingo, contra o PSTC, em Cornélio Procópio, pelo Campeonato Paranaense. Na terça-feira e na sexta-feira, faz duas partidas pela Primeira Liga. Primeiro joga em Londrina, contra o Tubarão, e depois contra o Figueirense, na Vila Capanema. O jogo da Copa do Brasil também será em Curitiba. O adversário será o vencedor do duelo entre Bahia e Sergipe, marcado para essa quinta-feira (dia 16).

O problema ocorreu porque a CBF não reconhece a Primeira Liga. É possível que o Paraná consiga adiar o jogo com o Figueirense, mas o clube e a Primeira Liga ainda não se manifestaram sobre essa situação no calendário.

No começo de fevereiro, a Chapecoense enfrentou situação semelhante. Jogou duas partidas em um intervalo de 24 horas. Jogou com o Avaí, em Florianópolis, em 8 de fevereiro. E, em 9 de fevereiro, pegou o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Pela legislação, o intervalo mínimo para dois jogos na mesma cidade é de 48 horas. Quando as partidas são em cidades diferentes, o mínimo é 72 horas.

Como a CBF e as federações estaduais não reconhecem a Primeira Liga como competição oficial, o calendário de Paraná Clube e Chapecoense ficou conturbado em 2017.

CALENDÁRIO DE JOGOS

Do Paraná Clube, até o final da primeira fase do Paranaense

19/2 PSTC x Paraná - Paranaense

21/2 Londrina x Paraná – Primeira Liga

24/2 Paraná x Figueirense – Primeira Liga

25/2 Paraná x Bahia/Sergipe – Copa do Brasil

05/3 Paraná x Rio Branco – Paranaense

12/3 Cascavel x Paraná – Paranaense

19/3 Paraná x Prudentopolis - Paranaense

22/3 Londrina x Paraná - Paranaense

26/3 Toledo x Paraná - Paranaense

29/3 Paraná x Atlético-PR - Paranaense