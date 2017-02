Coritiba tem dois convocados para Sul-Americano

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

16/02/17 às 17:38 Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

Kadu: lateral do Coritiba foi convocado para o Sul-Americano Sub-17 (foto: Divulgação/Coritiba)

O técnico Carlos Amadeu da Seleção Brasileira Sub-17 definiu a lista de atletas convocados definitivamente para o Sul-Americano da categoria que será disputado entre 23 de fevereiro e 19 de março no Chile. E o Coritiba estará representado pelo lateral Kazu e pelo zagueiro Rodrigo Guth. Eles se reapresentam com o restante do grupo para a estreia que será dia 24, às 22h15, contra o Peru, em Talca.

Além do Peru, o Brasil, que está no Grupo B, enfrenta a Venezuela, dia 26, o Paraguai, dia 02 de março, e a Argentina dia 4.

OS 23 CONVOCADOS

Goleiros:

Arthur Gazze – São Paulo

Gabriel Brazão – Cruzeiro

Lucas Alexandre – Vasco da Gama

Laterais:

Wesley – Flamengo

Kazu – Coritiba

Weverson – São Paulo

Zagueiros:

Lucas Halter – Atlético-PR

Matheus Stockl – Atlético-MG

Patrick – Flamengo

Rodrigo Guth – Coritiba

Vitor Eduardo – Palmeiras

Meio-campistas:

Alan Souza – Palmeiras

Marcos Antonio – Atlético-PR

Rodrigo Nestor – São Paulo

Victor Bobsin – Grêmio

Victor Yan – Santos

Atacantes:

Alerrandro – Atlético-MG

Brenner – São Paulo

Lincoln – Flamengo

Paulinho – Vasco da Gama

Vitinho – Corinthians

Vinicius Jr – Flamengo

Yuri Alberto - Santos