Cleo Pires comenta foto seminua e diz que é adepta do fetichismo desde os 14 anos

BIANCA SOARES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A foto provocante postada por Cleo Pires nesta quarta (15), na qual ela aparece seminua, apenas com um coração tampando o seio, foi um clique despretensioso, assegura a atriz. Cleo e um amigo de infância tinham acabado de chegar de uma festa de aniversário, quando ela, vestida com uma regata transparente sobre os adesivos de coração —"e totalmente sem maquiagem"—, decidiu tirar a roupa para tomar banho. "Ele falou 'espere aí, que esses adesivos estão muito foda' e tirou as fotos". As imagens ficaram no celular da atriz por quase três dias antes do post viralizar e se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter. "Quando lembrei do 'Valentine's Day', pensei 'ah, vou postar'". Embora aparente desinibição —em seu site pessoal, ela publica fotos sensuais e textos sobre fetiches sexuais—, a filha de Gloria Pires a Fábio Jr. afirma ser muito acanhada. "Eu tenho meus momentos, sabe? Mas sou essencialmente tímida e isso é uma coisa que trabalhei e continuo trabalhando muito em mim", disse a atriz à reportagem, em um evento de uma marca de preservativos em São Paulo, na noite desta quarta (15). O universo erótico, conta, é um dos assuntos sobre os quais melhor se expressa, sem timidez. Cleo diz ser adepta de um estilo pessoal fetichista. "A comunidade do fetiche 'lifestyle' é gigantesca pelo mundo, e é uma coisa que eu vivo desde os meus 14 anos, descobri muito aí, muitas camadas desse estilo de vida." PAI COMÉDIA A atriz conta ter sido pega de surpresa com o vídeo que o pai, Fábio Jr., gravou para promover a série da Netflix "Santa Clarita Diet". Estrelada pela atriz Drew Barrymore, a série acompanha um casal que tem sua vida mudada para sempre quando Sheila, a personagem de Drew, vira um zumbi. Na gravação, o cantor anuncia que irá contar a história de "um amor visceral, desses que arrancam pedaço". Em seguida, canta o sucesso "Alma Gêmea", cuja letra se ajusta estranhamente bem à proposta da série. "Meu pai é maravilhoso, mandei uma mensagem no Whatsapp para ele, falando que amei." Cleo diz que não sabia da campanha e que foi avisada do vídeo por amigos. "Meu pai é o seguinte, ele mora no sítio com a mulher dele, os cavalos, animais. Sai do sítio, faz as coisas e volta para lá. Não fala de trabalho, descubro as coisas assim. Mas ele sempre me escreve dizendo 'Saudades, filhota'."