Torcedores quebram janela de vestiário do Santos e cobram Lucas Lima

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Santos não reagiu bem à derrota para o São Paulo, por 3 a 1, na noite da última quarta-feira (15), na Vila Belmiro. Pouco depois do apito final, cerca de 50 torcedores se dirigiram à porta do vestiário para cobrar os jogadores, especialmente o meia Lucas Lima. Uma janela do vestiário foi quebrada por um dos torcedores e a Polícia Militar precisou ser acionada.

Léo e Serginho Chulapa, ex-jogadores e ídolos do clube, tentaram acalmar os ânimos dos aficionados, que pediram mais vontade a Lucas Lima. "Isso vai ser cobrado", disse Léo.

Através da assessoria de imprensa, o clube divulgou um comunicado no qual 'repudia qualquer tipo de protesto ofensivo que atente contra a moral ou incitem atos de violência e agressão física'. Um dos melhores jogadores do Santos nas duas primeiras rodadas do Paulista, Lucas Lima rendeu abaixo do esperado no clássico contra o São Paulo e deixou o campo da Vila bastante vaiado. O Santos não perdia para o São Paulo na Vila Belmiro desde 2009.

Já pelo Campeonato Paulista, não sabia que era ser superado pelo rival tricolor, na Vila, desde 2003. Leia o comunicado na íntegra: "O Santos Futebol Clube respeita o direito à livre manifestação de seus torcedores, como a que ocorreu envolvendo um pequeno grupo de torcedores após o clássico desta quarta-feira (15), uma vez que o julga compreensível diante da insatisfação que habitualmente ocorre após resultados adversos. O clube, no entanto, repudia qualquer tipo de protesto ofensivo que atente contra a moral ou incitem atos de violência e agressão física, em desacordo com o espírito de fair play que deve predominar nas praças esportivas onde atua."