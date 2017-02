Brad Pitt quer pedir perdão à ex traída

A separação de Angelina Jolie pode ter feito pesar a consciência de Brad Pitt. Segundo amigos, o ator decidiu pedir perdão à sua ex-mulher Jennifer Aniston por tê-la traído no passado, justamente com Angelina.

De acordo com uma fonte consultada pela revista OK!, o ator estaria planejando um pedido de desculpas públicos, 12 anos depois de seu divórcio.

"Ele sabe que a fez sofrer, que não foi sincero e a traiu com Angie no set do filme Sr. e Sra. Smith", disse a fonte. "Ele talvez não peça perdão pessoalmente, já que agora ela está casada, mas certamente o fará através da imprensa. É algo que ele realmente quer fazer", completou.