Eduardo da Silva: último jogo dele foi em 4 de dezembro de 2016 (foto: Divulgação/Shakhtar.com)

O Atlético Paranaense está perto de confirmar a contratação do atacante Eduardo da Silva, 33 anos. O jogador passará por exames médicos nesta sexta-feira (dia 17) em Curitiba. Se for aprovado, assinará contrato com o clube.

Eduardo está livre no mercado, sem clube e sem direitos vinculados a outra equipe. O jogador estava no Shakhtar Donestk, da Ucrânia.

O atacante é o segundo maior artilheiro da história da seleção da Croácia, com 29 gols em 62 jogos. Está empatado com Mandzukic (Juventus-ITA), que fez 29 em 74 partidas. Os dois só ficam atrás da lenda Davor Suker, ex-Real Madrid, que somou 45 gols em 69 jogos.

Nascido no Brasil e revelado pelo Bangu, Eduardo foi para o sub-17 do Dinamo Zagreb, da Croácia, em 1999. Chegou ao profissional, virou destaque no futebol croata e se naturalizou.

Viveu seu auge em 2007, quando o Arsenal, da Inglaterra, pagou 13,5 milhões de euros por ele. Teve bom desempenho no clube inglês, somando 22 gols e 18 assistências em 69 jogos. A queda de rendimento começou em 2008, quando sofreu fraturas na tíbia e no perônio. Ficou 300 dias sem jogar.

Em 2010, foi comprado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 7 milhões de euros. Em 2014 e 2015, teve uma boa passagem pelo Flamengo, com 13 gols em 46 partidas.

O último jogo de Eduardo foi em 4 de dezembro, ainda pelo Shakhtar. Ou seja, está inativo há três meses.

Na última temporada (2016/17), o atacante foi pouco utilizado pelo Shakhtar. Disputou apenas 11 jogos como titular (e outros oito como substituto), fez três gols e deu três assistências.

No total da carreira, o jogador soma 315 jogos, 126 gols e 49 assistências.

Com 1,77 m de altura, Eduardo atua nas três posições do ataque: centroavante, ponta-esquerda e ponta-direita. No Atlético, pode disputar posição com o centroavante Grafite. Também será opção para a meia-ponta-esquerda, função exercida por Pablo nos últimos jogos. Ou para o lado direito, que vem sendo ocupado por Nikão.

O Atlético tentou trazer Eduardo em janeiro. No entanto, o atleta espera ofertas de clubes europeus. Com o fechamento da janela europeia, ele ficou disponível para clubes de outros continentes.

Caso seja contratado nessa sexta-feira, não poderá ser inscrito para o jogo de volta contra o Deportivo Capiatá. Só poderá entrar na próxima fase da Libertadores, caso o Atlético se classifique.