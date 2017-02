Crescimento na indústria de calçados

Heitor Klein (foto: Divulgação)

Heitor Klein, presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados – Abicalçados, comemora o resultado do primeiro mês do ano e ressalta que ainda é reflexo das boas vendas realizadas na temporada de verão do ano passado. Embora a base de comparação do ano passado seja fraca, os mais de 11,37 milhões pares comercializados no exterior, que geraram US$ 81,4 milhões, indicam a sequência no crescimento dos embarques registrados no final de 2016. Os números são 17,5% superiores em valores gerados e 0,6% menores em volume em relação ao primeiro mês do ano anterior (US$ 69,3 milhões e 11,44 milhões de pares).

DRAGAGEM NO PORTO DE PARANAGUÁ

Maurício Quintella, ministro dos Transportes, assinou na última semana a ordem de serviço para início das obras de dragagem do Porto de Paranaguá (PR). A execução do projeto compreende o aprofundamento do canal de acesso aquaviário, bacia de evolução e berço público do Porto. O Ministério dos Transportes vai investir um total de R$ 394 milhões nos serviços de dragagem. Na oportunidade, o ministro assinou também a aprovação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá fechou o ano de 2016 com 45,1 milhões de toneladas movimentadas. O resultado é 2% superior ao alcançado em 2015, quando 43,9 milhões de toneladas de cargas foram movimentadas.

BALANÇO

Ney Braga Alves, diretor comercial da Rede Massa | SBT, comemora o sucesso da sexta edição do Espaço Mais Verão Rede Massa Sicredi, nas areias de Caiobá. Ao todo, durante os 30 dias de projeto, foram 550 mil pessoas impactadas e 115 mil atendimentos realizados.

Empreendedores paranaenses terão a chance de se conectar com os maiores empresários e profissionais de sucesso do País e com isso promover a aceleração de seus negócios. A Endeavor, organização global e sem fins lucrativos de fomento ao empreendedorismo, acaba de abrir inscrições para o Scale-up Endeavor, programa que apoia empresas que estão se destacando pelo alto crescimento, nos mais diversos setores. O apoio acontece por meio da conexão com uma rede de mentores, formada pelos principais líderes empresariais do País, que há 17 anos doam tempo para a causa. O objetivo é que os selecionados aprendam com quem já fez e potencializem o impacto dos seus negócios para a geração de novos empregos.

João Auada Junior, diretor de negócios da Tecnisa, anunciou a entrega do The Five - East Batel, megaempreendimento multiuso, com 60 mil m² de área construída, que traz um conceito pioneiro para o Brasil, tendo como âncora a renomada rede hoteleira espanhola NH, empresa que conta com mais de 400 hotéis espalhados pelo mundo.