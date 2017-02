Uma criança foi flagrada dirigindo um trator com rolo compressor da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. O flagrante foi feito por um câmera de segurança de uma casa no bairro Conjunto Habitacional Aparecidinho 3. As imagens mostram o menino dirigindo a máquina que era utilizada na manutenção de uma rua do bairro. O menino dirige tranquilamente perto de moradores. Junto com a criança ainda é possível ver um homem, que seria um servidor público. A Prefeitura de Santo Antônio da Platina divulgou uma nota informando que vai abrir uma sindicância para apurar a responsabilidade pelo ato e posteriormente um processo administrativo disciplinar contra o servidor público. Disse também que solicitou o afastamento do servidor até a conclusão dos trabalhos.

Paranaense esquece de lavar o pé pra entrar em casa e acaba esfaqueado pela esposa

Um homem de 58 anos levou duas facadas da esposa após discussão na casa do casal, na segunda-feira (13), em Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM), as brigas são corriqueiras. Conforme relatos apurados no local, a discussão começou após ele entrar em casa com os pés sujos no momento em que a mulher encerava o piso de madeira. Ela teria se irritado e os dois começaram a brigar, momento em que a mulher pegou uma faca e atacou o marido.

Os golpes atingiram a perna e uma das mãos de João Gil Gimenes Filho que foi socorrido e encaminhado a um hospital.