Com bancos privados em baixa, Ibovespa tem queda; dólar sobe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após acumular um bom desempenho nos últimos dias, o principal índice da Bolsa brasileira fechou em queda nesta quinta (16). O Ibovespa oscilou fortemente durante o pregão e recuou 0,24%, para 67.814. O volume financeiro foi de R$ 9,4 bilhões, acima da média no ano, de R$ 7,65 bilhões. Os bancos privados tiveram grande influência no resultado desta quinta (16). O papel Santander UNT teve queda de 2,27%, enquanto o Itaú PN teve variação de -1,94%. O Bradesco PN conseguiu limitar as perdas em 0,33%. Já o Banco do Brasil ON subiu 3,23% após o presidente-executivo do banco, Paulo Caffarelli, dizer que vai colocar a rentabilidade do banco em primeiro lugar. A maior alta do dia foi da Smiles ON, que terminou o pregão em alta de 5,09%. Na ponta oposta, as ações ordinárias da Localiza lideraram as perdas, com queda de 2,38%. DÓLAR O dólar comercial subiu 0,56% nesta quinta (16), para R$ 3,0841. Durante o dia, a moeda norte-americana chegou a valer R$ 3,0390, mas reverteu a baixa. Há dois dias que moeda caía com a expectativa do mercado com a entrada de recursos externos no país.