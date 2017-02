160 anos da Biblioteca Pública

Neste ano, a Biblioteca Pública do Paraná (BPP) comemora 160 anos. Entre as variadas atividades, a principal é a reforma do prédio, localizado no Centro de Curitiba e que abriga um acervo de 630 mil livros, periódicos, fotografias, mapas, cartazes e materiais de multimeios e multimídia.

Subordinada à Secretaria de Estado da Cultura, ocupa uma área de 8.528,96 metros quadrados. “A reforma será entregue no dia 10 de março e só foi possível através de uma parceria entre o governo do Estado e a Renault do Brasil, similar à formada para a reforma do Teatro Guaíra”, diz o secretário de Estado de Cultura, João Luiz Fiani.

Outra atividade é o Mês da Literatura, que começa em 24 de agosto, data de aniversário do poeta Paulo Leminsky, e termina em 26 de setembro, aniversário da Academia Paranaense de Letras. A programação está definida.