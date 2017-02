Empresários podem usar o ICMS para a cultura

Outro projeto que deve ganhar um folego maior neste ano é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (Profice). Segundo Fiani, em 2016, o governo destinou R$ 10 milhões para viabilizar o programa e, para este ano, o valor anunciado é de R$ 15 milhões.

O Profice é um incentivo à cultura por meio da renúncia fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Por meio deste programa, empresas inscritas sob o Regime Normal de Tributação que apresentem saldo devedor de ICMS e estejam em situação regular perante a Fazenda Pública Estadual. No primeiro edital do programa foram aprovados 174 projetos, com proposta de realização de 950 atividade culturais em 209 cidades paranaenses.