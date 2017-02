Casa do Fandango está entre as propostas

O trabalho feito junto às minorias iniciado no ano passado deve ser ampliado neste ano. Como exemplo, o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, cita o DiversidArte, desenvolvido junto ao público de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros (LGBT). Um destes trabalhos, chamado de Incluídos, está exposto no Teatro Guaíra.

A ideia é ampliara ainda mais esta atuação neste ano, com ações junto às comunidades caiçaras, no litoral do Estado, com a promoção do Fandango e da Congada, esta última ligada ao movimento afro-descendentes”, conta. Entre os projetos, Fiani cita a ideia de criar a Casa do Fandango, em Paranaguá. Já para incentivar a Congada, o caminho será buscar parceria com a prefeitura da Lapa, na Região Metropolitana.