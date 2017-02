Reta final de 'A Roupa Nova do Rei'

Cenário faz com que a plateia mergulhe na história (foto: Priscilla Fiedler)

Últimas sessões do musiAinda está em tempo de conferir o espetáculo A Roupa Nova do Rei, no Teatro Regina Vogue, no Shopping Estação. O musical infantil, sucesso entre os pais e as crianças, tem mais duas apresentações na temporada: sábado (18/02) e domingo (19/02), às 16h.



O cenário faz com que a plateia mergulhe em um dos clássicos infantis. A narrativa gira em torno da história de um rei egoísta, que deseja ser o mais bem vestido do mundo, e, do outro lado, quatro velhos instrumentos de costura que ganham vida em meio a um amontoado de roupas velhas.



Os ingressos custam R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia). Informações pelo fone 41 3315-0808.



SERVIÇO:

O quê: A Roupa Nova do Rei

Quando: amanhã e domingo, às 16h

Quanto: R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Onde: Teatro Regina Vogue – Shopping Estação