MON tem atividades educativas e de graça

O Museu Oscar Niemeyer (MON) convida o público a participar das atividades preparadas pela equipe da Ação Educativa do MON, sempre aos domingos e quartas-feiras. Nesta semana, dias 19 e 22 de fevereiro, a programação inclui oficina com argila e visita guiada à intervenção Panapaná, um conjunto de quatro mil borboletas de cerâmica criado por cerca de 100 artistas. Além disso, na terça-feira, dia 21, haverá a abertura da exposição Kirchgässner: um modernista solitário. No domingo, 19, os visitantes poderão participar da oficina livre Minha borboleta, de modelagem em argila, das 11h às 17h. Haverá também visita mediada pela intervenção Panapaná, às 15h, no jardim externo do MON. Na quarta-feira, 22, a programação se repete, nos mesmos horários.



Na terça-feira, 21, o MON convida para a abertura da exposição Kirchgässner: um modernista solitário, às 19h. A mostra apresenta o trabalho de Frederico Kirchgässner (1899-1988), arquiteto que antecipou o modernismo no Brasil.