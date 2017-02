A história e vida de Lolo Cornelsen em documentário

Homem Asfalto expoe os fatos sobre Ayrton Lolo Cornelsen em ordem cronologica, desde o periodo em que era jogador de futebol (foto: Divulgacao) Homem Asfalto expoe os fatos sobre Ayrton Lolo Cornelsen em ordem cronologica, desde o periodo em que era jogador de futebol (foto: Divulgacao) Homem Asfalto expoe os fatos sobre Ayrton Lolo Cornelsen em ordem cronologica, desde o periodo em que era jogador de futebol (foto: Divulgacao) Homem Asfalto expoe os fatos sobre Ayrton Lolo Cornelsen em ordem cronologica, desde o periodo em que era jogador de futebol (foto: Divulgacao)

Com uma carreira extensa no Brasil e no exterior, o engenheiro e arquiteto Ayrton “Lolo” Cornelsen (atualmente com 94 anos) é retratado em um documentário de longa-metragem que será lançado hoje na Cinemateca de Curitiba. A sessão está marcada para as 20 horas.



Além da exibição, nos três dias que antecedem o lançamento, Lolo abriu seu ateliê residência no Centro de Curitiba para receber o público que quiser conhecer seu local de trabalho e ouvir pessoalmente algumas de suas curiosas histórias.



Por ser mais conhecido como arquiteto, o filme recebeu um título justamente para fazer referência a seus feitos em engenharia, como forma de resgatar este lado igualmente importante de sua trajetória. Homem Asfalto foi um apelido que Cornelsen recebeu quando foi diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, entre o final dos anos 50 e início dos 60. Neste período, foi responsável pela pavimentação de mais de 400 quilômetros de rodovias que interligaram o estado. Além disso, estruturou cidades nascentes com planos diretores e foi responsável pela Rodovia do Café, da Estrada da Graciosa e do ferry-boat de Guaratuba. Depois do Paraná, Cornelsen partiu para mais uma série de trabalhos importantes no Brasil e também no exterior.

RECONHECIMENTO NOS CAMPOS E NAS PRANCHETAS

Homem Asfalto expõe os fatos sobre Ayrton “Lolo” Cornelsen em ordem cronológica, desde o período em que era jogador de futebol, tendo passado pelos clubes Coritiba e Atlético Paranaense, com conquistas de títulos. Em paralelo com a carreira de jogador, fez curso superior e conseguiu o feito de se formar simultaneamente em dois cursos: arquitetura e engenharia civil.

Deixou de jogar futebol, mas continuou envolvido com esportes realizando os projetos arquitetônicos do Estádio Couto Pereira (do Coritiba) e da Vila Olímpica do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Na área do automobilismo projetou os autódromos de Estoril (Portugal), Luanda (Angola), Jacarepaguá e Pinhais (Brasil). Com independência e criatividade, Cornelsen construiu um currículo amplo e diverso, projetando casas, clubes, hospitais, escolas, campos de golfe e hotéis em países da Europa, África, América do Norte e do Sul. O filme mostra também que o lado profissional de Cornelsen sempre teve um grande envolvim ento de sua família, que o acompanhou para os mais diversos locais do mundo durante sua trajetória.



Homem Asfalto é um projeto idealizado pela Planeta Brasil, produtora dirigida por Patrik Cornelsen. O filme tem direção de João Marcelo Gomes e foi realizado com o apoio do programa de apoio e incentivo à cultura da Fundação Cultural De Curitiba e da Prefeitura Municipal De Curitiba.

SERVIÇO:

O quê: Lançamento do documentário Homem Asfalto

Quando: Hoje, às 20 horas

Onde: Cinemateca de Curitiba (Rua Carlos Cavalcanti, 1174)

Entrada franca

Data: 14, 15 e 16 de fevereiro

Local: Rua Fernando Moreira, 359 – Centro (Curitiba, PR)

Horário: das 14h às 16h

Entrada franca

Homem Asfalto na Internet:

Página oficial: www.homemasfalto.com.br

Trailer: goo.gl/Q6ax4l

No Facebook:

Página do filme: www.facebook.com/homemasfalto

Evento de lançamento do filme: goo.gl/OzRPQB

Evento de abertura do ateliê: goo.gl/aN4dGl