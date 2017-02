O Londrina Golf Club realiza nos dias 3 (treino), 4 e 5 de março o XXIV Campeonato Aberto do Norte do Paraná. O torneio, que recebe golfista de todo o estado, será disputado nas modalidades stroke play e stableford.

A premiação vai para os campeões e vice-campões do torneio. Para o 1º, 2º e 3º lugar das categorias M1, M2, M3 e M4. E no feminino, F1, F2 e F3 as duas primeiras colocadas de cada categoria. Serão premiados Longest Drive e Near Pin (2ºdia), além destes haverá uma premiação especial para Sênior (Masc/Fem), melhor Gross e melhor Net sênior e juvenil.

O Clube proporcionará aos golfistas vários momentos de confraternização, nos dois dias do torneio haverá café da manhã, sendo que no primeiro haverá um jantar de confraternização, e no segundo, um coquetel de encerramento e entrega de troféus. Almoço também será servido, todavia este, por adesão.

Interessados em participar deverão preencher a ficha de inscrição (disponível abaixo) e enviar ao clube juntamente com o comprovante de depósito para o email: secretariaHYPERLINK “mailto:secretaria@londrinagolfclub.com.br”@londrinagolfclub.com.bHYPERLINK “mailto:secretaria@londrinagolfclub.com.br”r ou londrinagolf@sercomtel.com.br. Serão aceitas as inscrições enviadas até o dia 02 de março às 17h, ou até atingir o limite de vagas, 120.

Tour nacional de Golfe Juvenil etapa RS acontece em março

A segunda etapa do Tour Nacional Juvenil acontecerá no Santa Cruz Country Club no RS entre os dias 9 (treino) 10, 11 e 12 de março.

O campeonato será disputado em 54 buracos (18 por dia), válido para os rankings mundial amador (WAGR), nacional e estadual.

Serão premiados os 1º lugares das categorias “A”. E os três primeiros colocados das categorias “B”, “C”, “D” e “E” no masculino. Feminino nas categorias: “B”, “C” e “D”. A entrega dos prêmios será no domingo (12) após o término da competição.

As inscrições têm o valor de R$ 125,00 e poderão ser feitas através da ficha de inscrição e enviadas para a FPCG ou Federação Rio Grandense de Golfe via e-mail frgg@frgg.com.br. Limite de 100 jogadores.

Espera-se que grande número de golfistas federados à Federação Paranaense e Catarinense de Golfe participe da disputa. Para maior conforto e comodidade a todos, a FPCG estará disponibilizando gratuitamente aos jogadores um ônibus leito de 28 lugares. Em função do alto custo do transporte nesta etapa, a FPCG estará cobrando dos acompanhantes o valor de R$150,00, A preferência das vagas no ônibus são dos jogadores e limitadas aos acompanhantes dentro da capacidade deste.

Interessados deverão falar com João Rodolfo até dia 1 de março via email, admgolfe@fpcg.com.br ou pelo telefone 41 3366-9159 (horário comercial) | 41 98817-7866 (whatsapp).

A programação do ônibus será:

Saída de Curitiba: 4ª feira – 08 de março às 20h (segue diretamente ao clube)

Local: Clube Curitibano – Água verde

14º Torneio Aberto de Golfe do Santa Mônica Clube de Campo

Será realizado nos dias 10 (dia de treino até as 16h), 11 e 12 de março o 14º Aberto de Golfe do Santa Mônica Clube de Campo. A disputa será nas modalidades stroke play e stableford, contando pontos para o ranking da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe.

Será servido aos golfistas participantes um café da manhã nos dois dias de competição, e no domingo, um jantar de encerramento com as premiações dos campeões e vice-campeões scratchs, bem como os três primeiros colocados das demais categorias. Além destes, também haverá premiações especiais para Melhor Gross Juvenil, Pré-Sênior e Sênior, Longest Drive e Near Pin. Aos convidados será cobrado um valor a parte, sendo R$ 15,00 do café da manhã e R$ 45,00 do jantar.

Aos golfistas associados do SMCC que se inscreverem até o dia 28 de fevereiro, haverá um desconto: R$180,00 e após esta data R$ 200,00. Para sócios golfistas Familiar R$ 170,00 e após R$ 200,00. Para não associados: R$ 200,00. Juvenil: R$ 100,00. A data limite das inscrições é até 09 de março de 2017 ou até o preenchimento das vagas, limitadas em 99 (noventa e nove) jogadores.

Todas as inscrições deverão ser feitas exclusivamente através da ficha de inscrição e enviada por e-mail para o e-mail do clube: golfe@santamonica.rec.br ou entregue na Secretaria de Golfe, junto com o comprovante de depósito. As inscrições só serão validadas mediante pagamento.

Faça a sua inscrição já, e garanta sua vaga para este primeiro Aberto de 2017 na capital.

Everton N. Menezes e Maria Cristina Bueno são campeões do 13º Open Royal Golf

Com o tempo colaborando com os organizadores e jogadores, os golfistas Everton Nascimento Menezes do Terras do Golfe e Maria Cristina Bueno do Ponta Grossa GC foram os grandes campeões do 13º Open Royal Golf, o primeiro torneio oficial do ano de 2017, que contou com 90 inscritos, recorde entre as edições anteriores do clube. Os vice-campeões foram Thales Nunes da Cruz e Ceila Jorge. Everton venceu o Thales num sensacional playoff no buraco 18, após empatarem com dois abaixo do par nos dois dias. Já Maria Cristina venceu de ponta a ponta. As modalidades foram stroke play e stableford, disputadas em 36 buracos no Royal Golf Residence, em Londrina. O torneio contou pontos para o ranking da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe.

Na categoria M1, Ricardo Nakamura ficou em primeiro lugar ao finalizar com 135 net, seguido por Jorge Montesi com 135 net e em terceiro Lugar ficou Arthur Locoman dos Santos com 136 net.

Alessandro Bergamasco Nobrega ficou em primeiro lugar da categoria M2, ele finalizou com 139 net. O segundo colocado foi Julio Bueno com 142 net. Adenir Grik ficou com a terceira colocação e finalizou com 143 net.

Na categoria M3, Rogério Gabriel B. R. Alves conquistou o primeiro lugar com 135 net, o segundo lugar foi para Massayuki Kato com 138 net, seguido por Luis Maciel também com 138 net.

O golfista Eduardo Hitoshi T. Cinagawa foi o primeiro lugar da categoria M4 com 79 pontos. Fabricio Ducci foi o segundo colocado com 76 pontos, seguido por José Carlos Trevisan também com 76 pontos.

No feminino, na categoria F1, a golfista Vera Prando venceu com 143 net, a segunda colocada ficou com Alice Ito também com 143 net e em terceiro lugar ficou a Marcia Ivantes com 147 net.

Decidido através de critério de desempate, a jogadora Tereza Gondo foi a primeira colocada na categoria F2 com 63 pontos, a segunda colocada foi Janete Kato também com 63 pontos, seguida por Sonia L. Chinzarian Miguel com 37 pontos.

O Clube organizou também algumas premiações especiais: Melhor Gross Juvenil – Jair Benke Junior; Melhor Gross Pré-Sênior – Eduardo Leal e Melhor Gross Sênior – Noboru Yagui.

A parte social do evento, também esteve muito movimentada. No sábado com um saboroso churrasco, regado a chopp, vinhos e refrigerantes aos presentes. No domingo após a cerimônia de premiação, foi servido um jantar com massas e em seguida sorteios de vários brindes dos patrocinadores aos jogadores presentes. Como inovação da FPCG e em caráter experimental, foi utilizado neste torneio o sistema Bluegolf, que ofereceu a todos acessar e conferir os scores e resultados online. Mais informações pelo site fpcg.com.br.