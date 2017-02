A moda como ela é em 2017

(foto: Ana Clara Garmendia)

As discussões sobre o que vai ser moda em 2017 aí no Brasil passam pelo que foi moda aqui na Europa entre 2016 e esse começo de 2017. Repetições e mais repetições do mesmo tema, mas é assim mesmo. Repete até acertar o que se quer usar e comprar.



Agora é hora de terminar as liquidações e receber as novas coleções nas lojas. Aqui em Paris já é verão e temos flores, bichos, sedas, rendas, couros, numa imensa mistura entre os anos 60, 70, 80 e 90 e os atuais com grafites, a moda das ruas, dos metrôs, do povão.



O que era brega fica chique e caro, se for lançado por alguma marca nobre. E tem muitas apostando e recriando os looks da Jackie Kennedy para aproveitar o filme sobre ela que a Natalie Portman representa e que traz à tona o mito, a vaidade e o sofrimento de uma das mulheres mais elegantes do século 20.



Hoje, eu vou mostrar aqui dois looks que vocês já conhecem, ou porque viram imagens em algum lugar ou porque elas vão te lembrar algum momento passado. O conjunto de linho longo com detalhes masculinos e a bolsa da nova e icônica fase da Gucci são agora dois itens a compor com o cabelão solto, livre e longo da temporada.

Ideia: pijama, roupão em forma de roupa para usar na rua e uma bolsa que todo mundo que ama moda anda babando. Um casaco com ares de roupa de trabalhador em obra de engenharia que virou pop na criação da marca Vetements, que só faz roupas do dia-a-dia popular com preços para rico excêntrico comprar.



Você também pode misturar com uma legging a lá anos 80 ou a calça fuseau (quem lembra?) e mandar ver num sapatinho de fivela Luiz XV do Pierre Hardy ou de alguém que o imite. E pronto, outro look para seu inverno 2017 para levar você para a vida, seja ela real, falsa ou meia boca.



Vai nessa que eu garanto que o fiasco não vai te alcançar. Vais causar e muito! Bisous.

