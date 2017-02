Jetlag é pior

SAIBA MAIS Efeitos do horário de verão podem durar até uma semana

Engana-se quem pensa que os efeitos de adiantar ou atrasar o relógio em uma hora são os mesmos de um “jetlag”, famosa fadiga de viagem ocasionada por mudanças no fuso, na maior parte das vezes nas viagens de avião. “No horário de verão, as mudanças nesse ritmo são mais suaves e não causam tantas consequências para a maioria das pessoas. Já no ‘jetlag’, temos uma condição menos fisiológica, que é uma consequência de alterações no ritmo circadiano (período de aproximadamente 24 horas), mais intenso em viagens longas em que há grandes mudanças de fuso horário”, diz a clínica geral e geriatra Rossana Maria Russo Funari.