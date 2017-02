Com a mudança do horário de verão, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), recomenda que, em caso de dúvidas sobre o horário dos voos, os passageiros e usuários devem procurar informações junto às companhias aéreas, balcões de informações nos terminais ou ainda com os empregados da empresa nos terminais vestidos com coletes amarelos “Posso Ajudar?”, especialmente aqueles marcados para o domingo.