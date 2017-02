Programação de Carnaval começa neste fim de semana

Quatro jurados vão avaliar a fantasia, originalidade e simpatia dos cães mais estilosos da cidade. O Shopping Curitiba promove, amanhã, um “Cãocurso” e bailinho de Carnaval exclusivo para esses animais de estimação. Esta é uma das opções da programação do Carnaval de Curitiba que começa neste final de semana e segue até o fim do mês.

Para participar da ação no Shopping Curitiba, as inscrições (limitadas) serão feitas no dia do evento, mediante a doação de um quilo de ração, de qualquer tipo. A quantia arrecadada será doada para a Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba, que protege e defende animais carentes e maltratados.

Outro shoppinga também tem atração de Carnaval a partir de amanhã. O Shopping Mueller preparou um pré-Carnaval para as crianças. Amanhã, as crianças poderão aproveitar a festa que será promovida pelo mall, no piso L1, com muita música, dança, confete e serpentina. As atrações começam às 14 horas e seguem até às 18 horas, e incluem pinturas de rosto nas crianças, oficina de lança- confetes e máscaras de carnaval, e muito mais.

Quem quiser tirar uma foto com seu animal de estimação, pode ir no Shopping Crystal, amanhã e no domingo. Com o tema de Carnaval, a sessão de fotos contará com fantasias confeccionadas pela Jingles Moda Animal transformando os pets em foliões, com direito a muita confete e serpentina.

Outros shoppings também promovem atrações de Carnaval a partir da semana que vem.

Carnaval de rua — O Desfile das Escolas de Samba do Carnaval curitibano acontece no dia 25 de fevereiro, na Avenida Marechal Deodoro, no Centro. A festa começará às 15 horas com o Baile Infantil Curitibinha, festa gratuita animada pela Banda Lefigarroo. Os pequenos deixarão a avenida às 17 horas para o começo dos preparativos do desfile dos blocos e das escolas de samba.

Atrações de Carnaval

Shopping Curitiba

“Cãocurso” de fantasias e bailinho de Carnaval

18 de fevereiro, às 16 horas

Inscrições: doação de 1 kg de ração de qualquer tipo. A partir das 14 horas do dia 18

ONG beneficiada: Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba

Shopping Mueller

Pré-Carnaval para as crianças, no piso L1

A partir das 14 horas

Shopping Crystal

Ensaios fotográficos com animais de estimação

Dias 18 e 19 de fevereiro, das 14 àsa 20 horas

Parte do valor arrecadado vai para a ONG Animais sem teto.

Gold Skull Bar

Exposição fotográfica de Isabella Mariana e equipe Zombie Walk – Renegade zombies

Abertura: dia 17/02, sexta-feira, 19h

Quando: 17/02 a 17/03/17

Gold Skull Bar (Alameda Augusto Stellfeld, 392 – Centro)

Shopping Estação

Bailinho de Carnaval com o bloco infantil Garibaldinhos e as bandas Tupi Pererê e Baquetá

De 25 a 28 de fevereiro, das 14 às 18h

Entre um show e outro, desfile nos corredores do Shopping como em um bloquinho de Carnaval

Santa Mônica Clube de Campo

Matinês dias 26 e 28 de fevereiro, das 16 às 23h

Desfile de Fantasias Infantil, no dia 26, das 15 às 16 horas

Shopping Jardim das Américas

Jardim Folia

De 25 a 28 de fevereiro

Oficinas de colares havaianos e máscaras com strass e pedrarias às 15 e 17h, diariamente. Atividades de penteados e pintura no rosto (dias 26 e 27/02), a partir das 14h. Mini espetáculo circense, com picadeiro, monociclo, malabares, ginasta e magia, nos dias 26 e 27/02, a partir das 14h.

Bailes populares no Portal do Futuro Bairro Novo

Dia 25, das 15 às 19h (infantil) e das 20h à meia-noite (adulto)

Biblioteca Pública

Baile de Carnaval Infantil, dia 24, das 14h30 às 16h

Com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição