Matinbanda divulga programação

A Matinbanda e a Caiobanda, de Matinhos, também já têm programação pronta para o Carnaval. Serão três dias de folia 25, 26 e 27/02. A Avenida Atlântica estará fechada, para circulação de automóveis, nos dias 25 e 26 de Fevereiro, com exceção aos moradores.

Itinerário da Matinband e Caiobanda

25 (sábado) Matinbanda na Avenida Atlântica, com saída as 21h da Rua Cambará (Balneário Caiobá), e outro com saída as da Rua Jacarezinho (Balneário Caiobá), ambas no sentido Matinhos

26 (domingo) Caiobanda na Avenida Atlântica, com saída as 21h da Rua Cambará (Balneário Caiobá), e outra com saída da Rua Jacarezinho (Balneário Caiobá), ambas sentido Matinhos

27 (segunda) Trios elétricos na Avenida Beira Mar com saída as 21h da Avenida Guarapuava (Balneário Betaras), sentido ao Balneário Praia Grande (Condomínio Ilhas do Atlântico)