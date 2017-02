Proibição pode ser amenizada

A vereadora Fabiane Rosa (PSDC) admitiu mudar o texto do projeto de sua iniciativa que pretende proibir a comercialização e uso de fogos de artifício em Curitiba. Em audiência pública para discutir o assunto na quarta-feira, a parlamentar afirmou que deve propor novo texto, restringindo a proibição a fogos que produzam poluição sonora.

Enfermeira responsável pelo centro cirúrgico do hospital Evangélico, Cynthia Veiga, relatou que no último Reveillon, 14 foram atendidas após acidente com fogos. “Um dos pacientes tinha 4 anos. A criança queimou a face e as mãos porque achou um foguete que falhou na rua, pegou, e o artefato estourou no rosto dela. Ficou sete dias internada”, contou.

Representantes das empresas que produzem e comercializam fogos alertaram que a proibição pode deixar dois mil trabalhadores do setor desempregados. “Falou-se muito de acidentes, e acidentes ocorrem. Agora pasmem, um dos maiores índices de queimaduras é com óleo de cozinha, água fervendo, álcool na beira da churrasqueira”, alegou Marcelo Menegaski, da Associação Comercial e Industrial de Fogos de Artifício do Paraná (Aincofapar).