Festa em Guaratuba começa amanhã

Amanhã tem pré-Carnaval na Avenida 29 de Abril, em Guaratuba, dando início às festividades de Carnaval no Litoral. O grito de Carnaval será animado ao som de trio elétrico e banda, com início às 21 horas e encerramento previsto para às 2h30. O grito será uma amostra do Carnaval 2017 que terá quatro trios elétricos, concurso de blocos carnavalesco e camarotes.

No dia 25 de fevereiro, começa o Carnaval na avenida, das 21 horas às 2h30, com concurso de blocos carnavalescos, participação da escola de samba Unidos de Guaratuba e Carnaval de rua com trios elétricos.

A festa continua no domingo dia 26, a partir das 21 horas às 2h30 e na segunda, dia 27 é a vez da tradicional Banda de Guaratuba, que inicia a festa na Avenida Ponta Grossa com o desfile que segue pela Avenida 29 de Abril , terminando na Praça Coronel Alexandre Mafra.

Os camarotes começaram a ser montados na terça-feira. Em alguns locais da Avenida 29 de Abril já não é possível estacionar.