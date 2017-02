A Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal promove audiência pública na próxima quarta-feira, para a apresentação do balanço financeiro e contábil da prefeitura de Curitiba referente ao último quadrimestre de 2016. Será a primeira audiência dessa natureza na gestão do novo prefeito Rafael Greca (PMN). Na véspera, terça-feira, o plenário da Câmara ouvirá o secretário municipal da Saúde, João Carlos Baracho, que apresentará o relatório das atividades do município referentes ao terceiro quadrimestre de 2016.

Correção

Os administradores públicos paranaenses têm à sua disposição, a partir de agora, um instrumento legal que lhes permite corrigir, voluntariamente, erros de gestão e, dessa forma, afastar penalidades ou sanções. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) regulamentou o Termo de Ajuste de Gestão. O TAG sujeita o gestor a um plano de ação, relacionando medidas e prazos para a regularização de determinada falha administrativa.

Falhas

A possibilidade está aberta, também, aos gestores de entidades privadas que recebem dinheiro público. O TAG não impede a fiscalização, o processamento e o julgamento das contas, atos ou fatos que não tenham sido por ele contemplados. Também não evita a imposição de sanções no caso de irregularidades não abrangidas pelo instrumento firmado. “Este é um recurso que abre ao gestor público oportunidade real de sanar falhas administrativas antes mesmo que elas se avolumem, evitando as consequências advindas de um julgamento pela irregularidade das contas”, observa o presidente do TCE-PR, conselheiro Durval Amaral.

Critério

O deputado federal paranaense Rubens Bueno (PPS) avaliou como positiva a manifestação do presidente Michel Temer a respeito do afastamento do governo de ministros que venham a ser alvo de denúncia do Ministério Público dentro do escopo da Operação Lava Jato. No entanto, o parlamentar avalia que muitos dos que ocuparam ou ainda ocupam cargos estratégicos no governo nem deveriam ter sido nomeados. “Isso poderia ter sido definido antes mesmo da formação do novo governo, mas de qualquer maneira foi um anúncio positivo”, avalia.

Lava Jato

Desde o ano passado Rubens Bueno alertava publicamente para os riscos da nomeação de investigados na Lava Jato. “Investigado na Operação Lava-Jato não pode virar ministro. É uma questão lógica e até de precaução. E também de coerência, já que nós, do PPS, na oposição, sempre defendemos que ministros investigados no governo passado deixassem o cargo”, afirmou.

Mulheres

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram ontem cassar o tempo de propaganda de PT, PMDB, PRB, PHS, PSB, PSC, PC do B, PR e PSD. De acordo com os ministros, essas nove legendas não cumpriram a determinação legal de utilizar 10% do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão para promover a participação de mulheres na política. “Penso que o objetivo da lei é acabar com o sistema em que os homens se intitulam representantes naturais da mulher. A norma pretende fazer a mulher reconhecer que ela é cidadã igual ao homem, com voz própria para defender seus direitos”, disse o ministro Herman Benjamin, relator das ações.

Foco

Na avaliação de Herman, o foco da legislação é mobilizar as mulheres no engajamento político, e não simplesmente divulgar ao eleitorado feminino propostas que lhe beneficiariam. “O candidato homem pode e deve criticar a violência contra a mulher, mas isso não significa que os objetivos da lei estejam sendo cumpridos”, defendeu Herman.