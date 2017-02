Parceria garante a folia em Pontal do Paraná

A Prefeitura de Pontal do Paraná firmou, ontem, uma parceria com a iniciativa privada para o Carnaval 2017. O acordo firmado com a emissora Band, vai resultar em economia aos cofres públicos, e animar foliões que procuram o Litoral do Paraná para se divertir. Para isso, um trio elétrico está sendo preparado pela emissora que circulará nos cincos dias de folia pelos balneários da região.

“Resolvemos presentar Pontal do Paraná com o Band Folia. Vamos empolgar todos que procuram curtir o Carnaval em Pontal do Paraná. Com nosso trio elétrico vamos percorrer diversos balneários, levando bandas e blocos de Carnaval, além dos shows nos três palcos fixos”, contou Samyr Assad do departamento artístico e eventos, e coordenador do Projeto Studio Truck Band Folia.

O Carnaval pontalense é conhecido por suas atrações. Para 2017, além do trio elétrico, palcos fixos e bandas com marchinhas de Carnaval também estão sendo aguardadas. Com atrações para todas as idades e gostos, o Carnaval infantil não foi esquecido, e acontecerá no balneário de Shangri-lá.

Para manter a ordem nos dias de folia, a Guarda Municipal fará um trabalho ainda mais intensivo durante o período. “Nosso contingente está preparado para auxiliar no Carnaval, para que a comunidade possa desfrutar esse período com segurança”, completou o secretário de Administração responsável pela Guarda Municipal, Benedito Facini.