Domingo tem banho de mar à fantasia

O carnaval em Paranaguá começa no próximo domingo, com o tradicional Banho a Fantasia, quando os foliões saem com as fantasias mais criativas e irreverentes, homens vestido de mulher ou com os abadás dos blocos que se organizam para brincar pelas ruas históricas da cidade mãe do Paraná.

Além do baile de rua e desfile das escolas de samba, Paranaguá tem os bailes de carnaval nos clubes da cidade. O clube Seleto, com o famoso baile do Vermelho e Preto espera em torno de 1.000 pessoas no dia 24. No dia 26, o baile é só para as crianças.

No sábado de Carnaval tem o Massa folia na praça de Eventos Mario Roque.