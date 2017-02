Liminar mantém passagem de ônibus em R$ 4,25 em Curitiba

Passagem a R$ 3,70 ou R$ 4,25: nas ruas, usuários ainda ficam confusos (foto: Geraldo Bubniak)

A batalha pelo preço da passagem de ônibus em Curitiba teve idas e vindas na tarde de ontem. No começo da tarde, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (RCE-PR) homologou por unanimidade a determinação para que a passagem baixasse de R$ 4,25 para R$ 3,70. Mas, pouco depois, uma liminar obtida pela Urbanização de Curitiba S/A (Urbs), garantiu que o valor da passagem se mantivésse em R$ 4,25.

A passagem teve aumento no dia 6 de fevereiro. Uma semana depois, na última segunda-feira, o conselheiro do TCE, Ivan Bonilha, emitiu medida cautelar mandando que a Urbs retornasse a passagem para os antigos R$ 3,70, alegando falta de transparência e motivos para a alta acima da inflação. A tarifa foi reajustada em quase 15%.

A Urbs reagiu e encaminhou para o Tribunal um pedido de reconsideração, ao mesmo tempo que procurou a Justiça. A liminar que garante a passagem mais cara foi dada pelo desembargador Leonel Cunha, que aceitou os argumentos da Urbs de que não houve falta de transparência, e que se a passagem não fosse reajustada causaria um grave prejuízo para o sistema.

O Tribunal de Contas disse que não se manifestaria sobre a decisão da Justiça do Paraná enquanto não conhecer o teor total da medida liminar.

Pleno

O conselheiro Ivan Bonilha voltou a defender a suspensão do aumento da tarifa durante o Pleno do TCE, ontem. Ele destacou que entre 2015 e 2017 a tarifa de ônibus em Curitiba apresentou reajuste acumulado de 49,11%. Segundo o conselheiro, esse aumento é mais que o dobro da inflação do período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 22,31%. No ano passado, enquanto a passagem subiu 14,86%, o IPCA ficou em 6,28%.