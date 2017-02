Motoristas e cobradores recusam proposta

Ontem, também aconteceu a primeira reunião entre o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc) e os representantes das empresas de ônibus. A categoria pede 15% de reajuste, mas a oferta feita ontem foi de 3,81% de reposição. A reunião aconteceu na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).

A proposta patronal foi rechaçada de imediato. “A proposta não faz jus com o trabalho da categoria, nem a valorização dos nossos profissionais. Ficamos frustrados e esperamos bom senso na próxima reunião de negociação”, afirmou o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira.

Durante a audiência, os trabalhadores solicitaram ao patronal que amplie por mais 30 dias a garantia de data-base para 1º de fevereiro. A atual garantia contempla todo o mês de fevereiro, mas como a negociação está lenta, pode entrar março adentro. Por isso, o Sindimoc exige essa garantia adicional que, na prática, assegura que mesmo que o acordo seja fechado em março, será pago retroativo à 1º de fevereiro. Como não houve resposta no ato, foi dado prazo até hoje para que patronal se pronuncie.