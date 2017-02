Presidente da Urbs diz que herdou dívida da gestão anterior

O presidente da Urbs, José Antonio Andreguetto, disse, durante audiência com vereadores de Curitiba na quarta-feira, que assumiu a Urbs com uma dívida de R$ 36 milhões, e que ela sobe R4 2,5 milhões por mês. Com isso, se a passagem voltasse aos R$ 3,70, a empresa não teria como efetuar os repasses legais nos prazos estipulados.

Diante do quadro atual, ele defende mudanças em várias frentes, inclusive na legislação municipal, para ampliar o número de linhas que operam sem cobrador, como já acontece com os microônibus.

Andreguetto confirmou que a Urbs procurará as empresas e órgãos públicos para falar das gratuidades. Também antecipou a realização de recadastramento dos 177 mil idosos e das pessoas com deficiência nos próximos meses, para verificar quem é beneficiado pela gratuidade.

Uma outra medida seria reaver o Estar. “Vamos rever as concessões da Urbs, e tentar reaver o EstaR, hoje administrado pela prefeitura”, disse Andreguetto. “Algo terá que ser feito, pois do jeito que está não há condições”, queixou-se o presidente do órgão.