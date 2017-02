País Áreas de instabilidade causam chuva a qualquer hora do dia com risco de temporais nos extremos sul e norte do país Estado de SP Tempo firme e sem chuvas no oeste e litoral de SP; demais áreas têm sol com pancadas de chuva à tarde Grande SP Dia nublado, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde Min 21ºC Max 32ºC Lua cheia