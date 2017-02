Oito morrem em batida de dois ônibus no interior do Estado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois ônibus deixou ao menos oito mortos e mais de 50 feridos, na madrugada de hoje, em Mirante do Paranapanema (610 km de SP). O acidente aconteceu por volta da meia-noite, quando os coletivos bateram de frente na altura do km 13 da rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), próximo da divisa com o Paraná. Um dos ônibus levava um grupo de universitários da Unoeste (Universidade do Oeste Paulista), de Presidente Prudente para Teodoro Sampaio. Segundo a polícia, o motorista e mais três estudantes morreram. O outro ônibus levava um grupo de sacoleiros do Paraguai para Iturama (MG). Segundo a polícia, quatro passageiros morreram. Os mortos na batida foram identificadas: Carla Souza Silva Oliveira, 23 anos, Valquiria Luiza da Silva, 30, Luane Fernanda Alves dos Santos, Elias Ferreira da Cruz, 63, Manoel Marcos Alves de Freitas, 53, Ana Paula Vieira, 34, Vânia Ermínia de Oliveira, 41 e Rosemiro Sipriano da Silva, 32. De acordo com a Artesp (agência de transporte do Estado), o ônibus que levava os estudantes não tinha permissão para realizar o transporte intermunicipal de passageiros. A empresa responsável pelo veículo, Clauric Transportes, foi notificada. A reportagem não conseguiu localizar responsáveis pela empresa hoje. A polícia apura a causa do acidente. Pelo menos dois dos feridos estão em estado grave.