Em coletiva, Trump volta a atacar a imprensa

Estados Unidos — O presidente dos EUA, Donald Trump, fez duras críticas à imprensa americana, voltando a afirmar que muito do que é visto na mídia é “notícia falsa”. Em uma entrevista para apresentar o seu novo indicado para o Departamento do Trabalho, Alexander Acosta, Trump reclamou que a mídia não mostra os fatos positivos de seu governo. “A mídia trabalha por interesses próprios em um sistema falho. Ela está fazendo um desserviço ao povo americano. Está fora de controle”, disse. Segundo Trump, seu governo está funcionando muito bem, diferente do que é dito pela mídia. Boa parte da coletiva foi usada para criticar os meios de comunicação americanos, como a rede de TV CNN. O republicano afirmou que “a mídia está tentando atacar o governo porque eles sabem que estamos seguindo as promessas que fizemos e que eles não estão felizes com isso”. Trump disse, ainda, que as pessoas não acreditam mais na imprensa. Questionado sobre o escândalo envolvendo o ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn, Trump afirmou que divulgar informações confidenciais é crime de estado e que Flynn não fez nada de errado.

Imigração

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que o seu governo não irá desistir do veto imigratório e que, na semana que vem, um novo decreto será lançado “para proteger o nosso país”. Segundo o republicano, o decreto anti-imigração é “necessário” e “constitucional” em um momento em que “os EUA estão se tornando uma nação infestada pelas drogas”. O presidente ainda afirmou que o tribunal que decidiu contra o seu veto a imigrantes está “um caos” e que essa decisão foi a única coisa ruim sobre a sua proibição.

Buscas

Coréia do Sul — O Tribunal Administrativo da Coreia do Sul negou ontem um pedido de procuradores para obrigar os assessores da presidente afastada Park Geun-hye a cumprir buscas no composto presidencial. A decisão do Tribunal constituiu um retrocesso para os procuradores que devem concluir seu inquérito sobre as acusações de corrupção de Park até o final deste mês. Os promotores entraram com o pedido na semana passada depois que os assessores de Park impediram os procuradores de entrarem na Casa Azul, residência presidencial,

Suicida

Iraque — Já chega a 100 o número de mortos no atentado suícida reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI) em um santuário na cidade de Sehwan Sharif, no Sul do Paquistão. O ataque suícida teria sido realizado por uma mulher-bomba, e há mais de 100 feridos. A mulher-bomba teria detonado o explosivo durante um ritual religioso no templo, que é construído em torno do túmulo do filósofo sufi Lal Shahbaz Qaladar. A explosão ocorreu dentro das instalações do santuárioOs feridos foram deslocados para hospitais próximos, segundo o governo.

Desfalque

França — Os promotores financeiros da França decidiram ontem continuar a investigação sobre acusações de desfalque contra o candidato à presidência François Fillon. O porta-voz de Fillon, Damien Abad, disse que o candidato vai manter sua campanha independente de uma investigação mais aprofundada. Fillon negou irregularidades. O Ministério Público Nacional abriu uma investigação preliminar para averiguar desvio de fundos públicos após o jornal Le Canard Engua relatar que a esposa de Fillon e dois de seus filhos.