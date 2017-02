Construção de trincheira altera trânsito no Bacacheri

Trincheira entre o Bairro Alto e o Bacacheri fica pronto até o final do ano (foto: Geraldo Bubiniak)

Os motoristas que circulam pela Linha Verde Norte, na altura do Bairro Alto e do Bacacheri, acompanham de perto o andamento das obras feitas pela Prefeitura. Desde o início de janeiro, começaram as escavações para construção das paredes da trincheira que ligará a Rua Amazonas de Souza Azevedo, no Bacacheri, à Rua Fulvio José Alice, no Bairro Alto.

Quando a trincheira estiver concluída, os motoristas poderão cruzar a Linha Verde de um bairro para o outro sem interrupções. O investimento na obra é de R$ 27 milhões, recursos vindos de financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) emitidos pela Prefeitura.

Além da construção da trincheira, as obras preveem pavimentação nova nas ruas ao redor, drenagem, calçadas, iluminação, sinalização e paisagismo. A previsão é que as obras na trincheira sejam concluídas até o fim deste ano. Todas as obras são monitoradas e fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura.

Quando estiver pronta, a nova trincheira formará um binário com a trincheira que já existe nas ruas José Zogda e Gustavo Rattman. Ambas vão ligar o Bairro Alto ao Bacacheri. As duas trincheiras ficarão a uma distância de aproximadamente 220 metros uma da outra. Cada uma terá um sentido distinto para melhorar a trafegabilidade na região. A nova trincheira terá 420 metros de extensão, sendo que 210 metros serão cobertos pela Linha Verde.

Em razão da obra da trincheira, alguns desvios de trânsito foram feitos na região. A Rua Xaverianos, entre a Rua José Zogda e a marginal da Linha Verde, está bloqueada. O bloqueio deve durar 30 dias.