Mais um shopping aceita animais

O Shopping Estação agora é pet friendly, e cães de todos os portes passam a ter entrada permitida. “Planejamos essa novidade nos mínimos detalhes, pois sabemos que os pets são parte da família e a alegria da casa. Nada mais justo do que dividir os momentos de alegria e diversão com eles”, explica Larissa Pereira, coordenadora de Marketing do Shopping Estação. Outros shoppings já permitem a entrada de animais de estimação, como o Curitiba, o Crystal e o Pollo Shop.

No Estação, os animais podem circular pelos corredores, elevadores e também nas lojas pet friendly, sinalizadas com um adesivo na entrada. Já na escada rolante, os pets precisam estar no colo do tutor. O regulamento completo está disponível no www. shopingestação.com.br, na aba de Serviço.

Para celebrar a novidade, o Shopping Estação preparou uma atração especial para as famílias levarem os animais de estimação. Será amanhã, às 16 horas, com a montagem infantil Festa no Céu. A entrada é gratuita.