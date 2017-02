Banda Midnight Oil confirma show em Curitiba

(foto: Divulgação)

Curitiba vai receber mais um show internacional ainda no primeiro semestre deste ano. Foi confirmada a apresentação da banda autraliana dos anos 80 Midnight Oil. O show será no dia 27 de abril e na Live ( R. Itajubá, 143 - Portão) e os ingressos estarão à venda a partir do dia 21 de fevereiro no www.diskingresso.com.br.

A turnê "Great Circle 2017" é a primeira da banda em 15 anos, vai começar e terminar em Sydney, na Australia, e vai durar seis meses. No caminho, estão marcados 53 shows pelo Brasil, Canadá e Europa. Além de Curitiba, a banda vai tocar também em Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

A lendária banda australiana Midnight Oil, que iniciou as suas atividades nos anos 70, anunciou o fim em 2002 e de lá pra cá apareceu apenas em algumas reuniões em 2005 e 2009 para shows especiais.