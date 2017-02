Borda do Campo recebe 1º Festival Solidário

A Praça Daniel Mocelin, na Borda do Campo, em Quatro Barras, recebeu no último fim de semana o 1º Festival Solidário promovido pela Associação de Amigos e Mulheres Solidárias (AMES), e pelas ongs Jovens Impactando Vidas e Amigos em Ação, com o apoio da Prefeitura Municipal.

O evento “Solidariedade é o amor em movimento” teve o objetivo de arrecadar fundos para ajudar uma família da região que perdeu a casa em um incêndio em dezembro do ano passado.

Para atrair o público, os organizadores convidaram bandas voluntárias, cantores e grupos de dança. Ao todo, foram 18 apresentações musicais, além de atrações culturais e recreativas como dança gauchesca, recital de poesia, brinquedos para as crianças, bazar e feira de alimentação.

Ynaia Gebauer de Lira, uma das organizadoras, conta como a ideia do festival surgiu. “Pensamos em uma estratégia de atrair toda a comunidade para esta ação social, inclusive a juventude. E nada melhor que usar a arte para isso. Quanto ao local, a escolha foi feita devido ao conhecimento dos moradores do bairro em relação à família envolvida no incêndio", afirmou.