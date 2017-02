O ministro Mendonça Filho: mudanças graduais (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente Mechel Temer sancionou, ontem, a reforma do ensino médio. A medida, que causaou polêmica no ano passado quando foi anunciado, promete outras mudanças a partir de agora, como mexer no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos indicadores da educação.

Segundo ministro da Educação, Mendonça Filho, nos próximos anos, o Enem também vai se adequar à realidade do novo ensino médio. “Mas quero tranquilizar os estudantes que farão o Enem em 2017 e 2018, de que nenhuma mudança ocorrerá de forma repentina e, sim, obedecerá a esse ritmo de ampliação do ensino médio. O Enem é um reflexo do aprendizado do aluno. Uma mudança mais substancial se dará a partir de 2019”, disse, durante a solenidade de sanção.

Para Mendonça, a reforma do ensino médio não será responsável por uma mudança repentina e a percepção nos indicadores educacionais do país também será gradual. Entretanto, segundo ele, as mudanças já promoverão a equidade entre os alunos de escola pública e de escolas privadas.

O ministro disse também que o novo ensino médio estará implementado em todo o país a partir de 2019. “Há prazos para os estados se adequarem a essa realidade. A base [Base Nacional Comum Curricular] só estará concluída até o final de 2017”, disse.