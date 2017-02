Reitor diz que UFPR foi vítima de esquema criminoso

Reitor da UFPR, durante entevista coletiva, ontem (foto: Marcos Solivan – Sucom/UFPR)

O reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ricardo Marcelo Fonseca, disse ontem que a instituição “não vai descansar” enquanto não recuperar para os recursos desviados do orçamento de bolsas e auxílios, estimados até o momento em R$ 7,3 milhões. Em entrevista coletiva à imprensa, o reitor reiterou o apoio da universidade às investigações conduzidas pela Polícia Federal e reafirmou que as investigações de caráter administrativo, no âmbito da própria instituição, serão conduzidas com absoluto rigor.

O reitor disse que a Universidade Federal do Paraná se considera “vítima de um esquema criminoso”. “Isso nos entristece, nos choca e é particularmente indignante num momento em que a instituição luta para conseguir recursos”, afirmou.