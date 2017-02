Saúde realizou mais de 460 mil atendimentos

Deste a criação da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Pinhais e da reabertura do Hospital e Maternidade Municipal, o município passou a contar com um reforço no atendimento à saúde. Somente em 2016, a UPA prestou mais de 330 mil atendimentos entre consultas, atendimentos de enfermagem, procedimentos médicos e internações, além dos mais de 42 mil exames repassados para o laboratório de análises clínicas.

Recentemente, os representantes da Organização Social de Saúde, Pró-Saúde, que administra a UPA e o Hospital em Pinhais participaram de uma reunião em que foram debatidos temas relativos aos atendimentos que são disponibilizados por meio da parceria da entidade com a Prefeitura de Pinhais.

O Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz dos Pinhais também registrou um número expressivo de procedimentos. Referência em maternidade, a instituição presta outros atendimentos, e no ano passado chegou a 12.067 consultas. A este número se somam centenas de outros, como a realização de exames pelo laboratório de análises clínicas, que foram mais de 32 mil.