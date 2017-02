Inter fecha acordo com a Ponte e anuncia William Pottker

JEREMIAS WERNEK E MARCELLO DE VICO PORTO ALEGRE, RS, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - William Pottker é, oficialmente, do Internacional. No final da tarde desta quinta-feira (16), Ponte Preta e o clube gaúcho confirmaram o acordo. O time campineiro se manifestou primeiro e depois veio a nota do Colorado. O atacante assinará contrato de quatro anos e chega a Porto Alegre depois da disputa do Campeonato Paulista. Além do empréstimo de Fernando Bob, confirmado nesta quinta como reforço pela Ponte Preta, o Internacional pagará um valor à Ponte Preta: cerca de dois milhões de euros (R$ 6,5 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos de William Pottker. "Na segunda-feira (20), o gerente de futebol Gustavo Bueno falará em coletiva sobre a negociação em si, bem como responderá a questões sobre a ida de Pottker ao Internacional", divulgou a Ponte através de sua assessoria de imprensa. Depois, o Inter lançou nota oficial e encerrou a tratativa. "O Sport Club Internacional concluiu as negociações para anunciar a contratação do atacante William Pottker. O atleta assina contrato de quatro anos e chegará após o Campeonato Paulista. O vice-presidente de futebol Roberto Melo concederá entrevista coletiva na sexta-feira, 16h, na sala de imprensa do CT Parque Gigante para falar da negociação", postou o Colorado. O Inter usou o interesse da Ponte Preta em Bob para ganhar terreno. Depois do negócio frustrado com o Corinthians, Pottker recebeu sinalização de aumento salarial e luvas. Uma espécie de compensação. Fernando Bob ajudou a criar uma reviravolta na mesa de negociação. Contratado no ano passado, o volante viveu altos e baixos em Porto Alegre e perdeu espaço neste ano. A promoção de Charles, formado nas categorias de base do Beira-Rio, é um dos motivos. Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016 com 14 gols, ao lado de Fred e Diego Souza, William Pottker voltou a brilhar na noite da última quarta-feira (15). Ele marcou dois gols e comandou a Ponte Preta na virada por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, pelo Paulista. Neste ano, ele já acumula quatro gols em quatro jogos pela equipe campineira.