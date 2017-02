Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 3,5 milhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4313 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (16) em Lagoa da Prata (MG). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 3,5 milhão. A quadra teve 54 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 7.849,29. No terno, houve 4.826 ganhadores, que receberão cada um R$ 132,07. Outros 129.649 ganharão R$ 2,70 por terem acertado duas dezenas. Os números sorteados foram: 20, 24, 44, 49 e 70.

TIMEMANIA

O concurso 995 da Timemania também acumulou e pode pagar até R$ 2,7 milhões no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 02, 27, 29, 39, 47, 71 e 80. O "time do coração" foi o Santo André/SP. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 29.506,35 5 números acertados - 128 apostas ganhadoras, R$ 987,93 4 números acertados - 2.644 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 27.147 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do coração - Santo André/SP - 6.276 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA

O concurso 1609 da Dupla-Sena também acumulou. Confira os números sorteados e o rateio: 1º sorteio - 09, 24, 29, 39, 46 e 49 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 16 apostas ganhadoras, R$ 4.291,61 Quadra - 4 números acertados - 1.042 apostas ganhadoras, R$ 75,31 Terno - 3 números acertados - 17.820 apostas ganhadoras, R$ 2,20 2º sorteio - 08, 24, 29, 31, 41 e 48 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 23 apostas ganhadoras, R$ 2.686,92 Quadra - 4 números acertados - 852 apostas ganhadoras, R$ 92,10 Terno - 3 números acertados - 16.782 apostas ganhadoras, R$ 2,33