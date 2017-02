(foto: Divulgação)

O Rock in Rio anuncia Justin Timberlake para encerrar a noite do dia 17 de setembro. Abrindo o Palco Mundo nesta mesma data estará Frejat. A organização confirma ainda as atrações Skank, para o dia 16, e a banda de metal rock alternativo Alter Bridge para o dia 22. Já o Palco Sunset terá um rei do pop comandando o público: o guitarrista Nile Rodgers e sua banda Chic, fenômeno da era disco dos anos 70, se apresentam dia 17 de setembro.

Pela quarta vez no Rock in Rio - três no Brasil (2001, 2013 e 2017) e uma em Lisboa (2014)—, Justin Timberlake vem ao festival, repetir o sucesso das apresentações anteriores (2001 e 2013). Ele já esteve presente no festival em 2001, na noite de 18 de janeiro, quando se apresentou para um público estimado em 200 mil pessoas. A dose se repetiu em 2013, quando, como artista solo e lançando seu quarto álbum, "The 20/20 Experience", fez um show que entrou para a história do festival, considerado por muitos como o melhor daquela edição no segmento pop. Sem deixar tempo para respiro, apresentando uma banda afiada e resgatando o ídolo e "mestre" Michael Jackson. Muita vibração, muita dança, performances eletrizantes e um artista no total domínio de sua música. Este é Justin Timberlake, que o Rock in Rio traz de volta para encantar a plateia carioca, brasileira e mundial. O seu mais recente hit "CAN’T STOP THE FEELING!" foi sucesso absoluto em 2016 e o videoclipe ultrapassou mais de 250 milhões de visualizações. A música fez parte da trilha sonora do filme Trolls e ganhou o Grammy de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual, além de ser indicada ao Oscar de Melhor Canção Original.

Frejat será a atração nacional no dia 17 de setembro de 2017 no Rock in Rio. Com forte presença na história do Festival, pelas memoráveis performances de 1985, 2011 e 2013, Frejat voltará ao Rock in Rio apresentando seu show "Frejat ao Vivo" com um repertório repleto de sucessos para o público cantar e dançar junto, e se divertir pra valer. Cantor, guitarrista e compositor, com 35 anos de carreira artística, Frejat deverá manter seu retrospecto de elegantes, precisas e contundentes apresentações para grandes plateias.

A banda Skank se apresentará na segunda noite de evento, 16. O quarteto mineiro com seu repertório de hits promete não deixar ninguém parado. Depois do Rock in Rio Lisboa, em 2008, Rock in Rio 2011 e 2013, o Skank volta este ano ao palco do festival, quando completa 25 anos de seu primeiro disco. Desde o ano passado, a banda roda o Brasil na turnê comemorativa aos 20 anos de "O Samba Poconé", seu terceiro disco e recorde de vendagens (1,8 milhão), marcado por sucessos que, desde então, nunca podem ficar de fora de seus shows, especialmente "Garota Nacional" e "Uma partida de futebol". Entre os DVDs, o show no Rock in Rio 2011 foi o último lançado pelo grupo, quando tocou 13 músicas para o público em festa.

A banda americana Alter Bridge vai trazer sua marca de hard rock ao Rock in Rio, no dia 22/09, na mesma noite que Bon Jovi encerra. Formada por ex-integrantes do Creed e Mayfield Four, a banda é composta por Mark Tremonti (vocal/guitarra), Scott Phillips (bateria), Brian Marshall (baixo) e Myles Kennedy (vocal). A banda já se apresentou desde em pequenos clubes até em grandes arenas e festivais lotados. Com shows aclamados pela crítica e cinco álbuns no currículo, a banda criou uma base fiel de fãs no mundo todo. Seu mais recente trabalho, The Last Hero (2016) mostra a banda um pouco mais preocupada com melodia e o cuidado caraterístico com suas composições, alguns exemplos são as músicas "Show me the Leader", que traz contestações a lideranças e "My Champions" que emana mensagens de autoestima.

No Palco Sunset, será a vez de Nile Rodgers e sua banda Chic encerrarem a noite do dia 17. Rodgers tem uma trajetória bem-sucedida e é considerado um dos mais importantes produtores e arranjadores em atividade, responsável por assinar e participar de sucessos importantes nas carreiras de gente como David Bowie, Madonna, Diana Ross, INXS, Duran Duran, Daft Punk, entre outros. O homem vem aí com todos os seus sucessos, participando de uma banda completa, capaz de dar vida a todos os seus grandes hits, inclusive aos que foram gravados por outros artistas. Nile promete vir com fome de bola, comemorando a sua tão aguardada indicação ao Rock'n'Roll Hall Of Fame.

Responsável por vários sucessos nas paradas dos anos 1970, especialmente, "I Want Your Love", "Good Times", "Le Freak" e "Dance, Dance, Dance", o grupo Chic tornou-se uma das mais importantes formações do fim daquela década e sua fama fez com que vários artistas buscassem as cordas de Nile em suas gravações.

Nile Rodgers, que comemora 65 anos dois dias antes de tocar no Rock in Rio, foi redescoberto recentemente pelo duo francês Daft Punk, que o chamou para participar do álbum "Random Acess Memory". A faixa "Get Lucky", escrita por Nile e com sua participação nas guitarras, tornou-se um dos maiores sucessos recentes da música pop. Com todo este histórico, Rodgers é garantia de show dançante, animado, alto astral e imperdível.

O Rock in Rio acontece na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, e contará com grandes nomes da música nacional e internacional.

Com as novas atrações o line up do Palco Mundo está assim:

15 de setembro — Lady Gaga, 5 Seconds of Summer e Ivete Sangalo

16 de setembro — Maroon 5, Fergie e Skank

17 de setembro - Justin Timberlake e Frejat

21 de setembro — Aerosmith e Billy Idol

22 de setembro — Bon Jovi e Alter Bridge

24 de setembro — Red Hot Chili Peppers

Já o Sunset, segue dessa forma:

17 de setembro - Nile Rodgers & Chic

22 de setembro — Ney Matogrosso & Nação Zumbi

23 de setembro - CeeLo Green

Escolha do Rock in Rio Card começou nesta quinta-feira

Nesta quinta (16/02) até o dia 05/04, quem comprou o Rock in Rio Card poderá escolher a data do festival com total prioridade e garantia de disponibilidade para qualquer noite. A organização adianta que até o início de Abril as principais atrações já estarão divulgadas, uma garantia de tranquilidade para quem adquiriu o Card. No dia 06/04 acontecerá a venda oficial de ingressos. A partir daí, quem não tiver escolhido a data de seu Rock in Rio Card, passa a ter o seu lugar na Cidade do Rock sujeito a disponibilidade de cada dia.

É importante lembrar que os ingressos da edição de 2017 serão substituídos por pulseiras com tecnologia RFID. Um novo produto, mais moderno e mais seguro. Com esta mudança, alguns ajustes foram feitos no processo do Rock in Rio Card. Quem já garantiu seu lugar no festival com antecedência, deverá escolher em que data deseja ir ao antes de receber a pulseira.

Para clientes que compraram mais de um Card, a escolha de cada um deles pode ser feita em momentos diferentes, mas a organização alerta: as pulseiras somente serão disponibilizadas após a escolha da data de todos os Rock in Rio Cards atreladas a um mesmo pedido de compra.

Para quem optou por entrega em domicílio, o envio começará em março de 2017. Para quem escolheu retirar suas pulseiras, elas estarão disponíveis a partir de julho/2017, em local no Rio de Janeiro a ser divulgado em breve pela organização do festival. Mas este prazo está condicionado à escolha da data do festival.

Venda de ingressos começa dia 6 de abril

Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis no dia 6 de abril no canal oficial de vendas Ingresso.com. Pela primeira vez, o ingresso, assim como o Rock in Rio Card, dará lugar a uma pulseira, que deverá ser colocada somente no dia e trará mais comodidade e segurança aos visitantes. Esse ano a Cidade do Rock será no Parque Olímpico, com muito mais espaço para os visitantes circularem e aproveitarem todas as atrações.