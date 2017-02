Grupo debate a cidade de Curitiba em piquenique no Calçadão da XV

Piquenique chamou a atenção de quem passava (foto: Geraldo Bubiniak)

Discutir a cidade e a sua ocupação urbana, ou os seus vazios urbanos, foi a intenção de um grupo que se reuniu, ontem, no calçadão da Rua XV. O encontro foi feito em forma de piquenique, onde os participantes estenderam toalhas no chão.

A ideia do piquenique à noite foi resultado de um levantamento inédito sobre os vazios da cidade. Realizado a partir de meados do ano passado por um grupo de arquitetas e designer, o estudo identificou os espaços sem uso como vazios social, temporário ou de uso. O calçadão da XV que de dia concentra o maior movimento de pedestres da cidade, à noite é completamente vazio.

“O objetivo do piquenique é passar um tempo, conversar, fazer um passeio e ocupar um espaço tão significativo para a cidade mas que, nos tempos atuais, só é utilizado pela comunidade durante o dia”, afirma a arquiteta Danielli Wal, que integra o grupo Coletivo Ponto 41. A apresentação do estudo será feita durante exposição que deverá acontecer na edição 2017 da mostra “Arquitetura como interface” em data a ser definida.