Quem comprou o Rock in Rio Card já pode escolher a data que quer ir ao festival. A escolha pode ser feita com prioridade para qualquer dia do Rock in Rio até o dia 5 de abril. O processo é feito online, no site www.ingresso.com. As pulseiras somente serão disponibilizadas após a conclusão deste processo. Neste ano, os ingressos serão substituídos por pulseiras. Para escolher o dia, quem já comprou deverá acessar o menu "Rock in Rio" em seu histórico de compras na Ingresso.com. Basta utilizar o mesmo cadastro da compra do Rock in Rio Card. Depois de escolhida, a data não poderá ser alterada. O Rock in Rio 2017 será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, em uma nova Cidade do Rock, no Parque Olímpico, com o dobro da área da antiga Cidade do Rock. Até o momento, os headliners de seis dos sete dias de evento já foram anunciados: Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi e Red Hot Chili Peppers.

Após quase 40 anos, “garoto” do Bombril é dispensado

Carlos Moreno, ator que desde 1977 era o garoto-propaganda da Bombril, foi dispensado. O homem de "mil e uma utilidades", hoje com 63 anos, bateu o recorde de garoto-propaganda de maior tempo de permanência no ar, com direito a registro no Guinness Book, o livro dos Recordes. Em 1977, ele foi selecionado pelo publicitário Washington Olivetto para interpretar um funcionário com jeito de cientista da Bombril. Seu primeiro comercial foi ao ar em 1978. Segundo informações do colunista Daniel de Castro, ele já não fazia mais parte das campanhas publicitárias nos últimos anos - as últimas peças trazem Dani Calabresa, Monica Iozzi e Ivete Sangalo em comerciais que satirizam os homens. O contrato de Moreno se encerrou neste ano.

Chico Pinheiro recebe alta após cirurgia

O jornalista Chico Pinheiro, da TV Globo, que estava afastado da bancada do Bom Dia Brasil nos últimos dias, passou por um procedimento médico simples em que teve que colocar um stent na região do coração. Em nota, a assessoria do canal informou que "Chico Pinheiro já está em casa e retorna à bancada do Bom Dia Brasil nesta sexta-feira [17]. Ele passou por um procedimento médico preventivo, recomendado após um check-up e já teve alta". Sua presença na cobertura do carnaval paulista também segue confirmada.

Banda Midnight Oil confirma show em Curitiba

Curitiba vai receber mais um show internacional ainda no primeiro semestre deste ano. Foi confirmada a apresentação da banda autraliana dos anos 80 Midnight Oil. O show será no dia 27 de abril na Live (R. Itajubá, 143, Portão) e os ingressos estarão à venda a partir do dia 21 de fevereiro no www.diskingresso.com.br. A turnê "Great Circle 2017" é a primeira da banda em 15 anos, vai começar e terminar em Sydney, na Australia, e vai durar seis meses. No caminho, estão marcados 53 shows pelo Brasil, Canadá e Europa.

Níver do dia

Michael Jordan

ex-jogador de basquete

54 anos