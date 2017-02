Flamengo bate América-MG, segue 100% e se garante nas quartas da Primeira Liga

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os reservas deram conta do recado. Não foi uma exibição empolgante, mas o objetivo terminou cumprido pelo Flamengo nesta quarta-feira (16). O time venceu o América-MG por 1 a 0 -gol de Gabriel-, no estádio Bezerrão, e avançou às quartas de final da Primeira Liga. São seis jogos oficiais na temporada e seis vitórias dos comandados de Zé Ricardo. O rubro-negro foi aos seis pontos no Grupo B. Líder isolado, o time ainda enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, para encerrar a participação na primeira fase. As quartas da Primeira Liga serão realizadas nos dias 29 e 30 de agosto. O Flamengo esteve um pouco mais leve em campo por conta da escalação escolhida por Zé Ricardo. Mas em um jogo que pouco empolgou, a conhecida velocidade do colombiano Orlando Berrío fez a diferença logo aos 10 min da primeira etapa. O lateral-esquerdo Renê acionou Leandro Damião, que fez a bola chegar até Berrío. O atacante disparou e cruzou rasteiro para Gabriel completar de chapa e abrir o placar. Ainda em período de adaptação, o colombiano foi substituído por Cafu no intervalo. Ele sentiu um leve desconforto no adutor esquerdo. Outro que deixou o gramado foi Leandro Damião. Adryan entrou no lugar do atacante que teve atuação discreta. Gerson Magrão não teve uma noite feliz. O experiente jogador do América-MG já havia recebido cartão amarelo no primeiro tempo. Logo no primeiro minuto na segunda etapa, ele acertou Rodinei com um forte carrinho e foi expulso pelo árbitro paranaense Rafael Traci. Se o primeiro tempo já não foi dos melhores, os 45 minutos finais deram sono ao torcedor. O América-MG pouco ameaçou e o Flamengo teve oportunidades esporádicas, mostrando-se na maioria do período satisfeito com o resultado. As principais chances do rubro-negro apareceram através das bolas paradas e nas subidas pelas pontas. A vitória sobre o América-MG deixou o Flamengo tranquilo para as últimas rodadas da Primeira Liga e da Taça Guanabara. O técnico Zé Ricardo poderá poupar jogadores e ganha tempo para a estreia na Copa Libertadores. O compromisso está marcado para o dia 8 de março, contra os argentinos do San Lorenzo, na Arena da Ilha. FLAMENGO Alex Muralha; Rodinei, Donatti, Juan e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar e Gabriel (Adryan); Berrío (Cafu), Everton (Léo Duarte) e Leandro Damião (Adryan) T.: Zé Ricardo AMÉRICA-MG João Ricardo; Auro, Messias, Renato Justi e Pará; Ernandes, Juninho, Gerson Magrão e Renan Oliveira (Rubão); Felipe Amorim (Marion) e Mike (Tony) T.: Enderson Moreira Estádio: Bezerrão, em Gama (DF) Árbitro: Rafael Traci (PR) Renda/público: R$ 282.925,00 / 8.147 pagantes Cartões amarelos: Messias e Gerson Magrão (A) Cartão vermelho: Gerson Magrão (A) Gol: Gabriel, aos 10min do 1º tempo