Acidente com três veículos causa congestionamento da BR-376

Um acidente envolvendo três veículos provoca congestionamento na manhã desta sexta-feira, na BR-376, sentido Santa Catarina, do km 630 ao km 631, na região de São José dos Pinhais (PR), também devido a acidente. Colisão entre três automóveis bloqueia a faixa da esquerda. Fluxo de veículos segue pela faixa da direita. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo e liberação total da via.

Na pista sentido Sul (Santa Catarina) da BR-376/PR, há lentidão do km 670 ao km 673, na região de Guaratuba (PR), devido a acidente envolvendo colisão entre carreta e caminhão que bloqueia a faixa da direta. Fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo e liberação total da via.

Na pista sentido Sul (Foz do Iguaçu) da BR-116/PR (Contorno Leste), há lentidão do km 96 ao km 114, entre as regiões de São José dos Pinhais e Curitiba (PR), devido ao fluxo intenso de veículos.

No sentido Norte (São Paulo), os usuários não encontram retenção.

Há lentidão na pista sentido Norte (Curitiba) da BR-101/SC do km 213 ao km 207, entre as regiões de São José e Palhoça (SC), devido ao fluxo intenso de veículos.

No sentido Sul (Florianópolis), o tráfego segue sem retenção.

Na BR-376/PR, a pista sentido Sul (Santa Catarina), está temporariamente bloqueada do km 681,3 (Guaratuba) ao km 0 (Garuva, na BR-101/SC), devido a uma obra emergencial no sistema de drenagem. O fluxo sul de veículos segue por desvio por uma das faixas da pista norte e o fluxo norte segue pela outra faixa da pista norte.